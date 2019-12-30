Bahçelievler'de silahlı yaralama

30.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:40

Bahçelievler'de 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Soğanlı Mahallesi Gurbet Sokağı'nda ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, Adem B'yi silahla ateş ederek yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sol bacağından yaralanan Adem B'yi hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Adem B'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA