Bahçelievler'de silahlı saldırı: 5 yaralı
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Bahçelievler'de silahlı saldırı: 5 yaralı

Bahçelievler'de 2 araçla gelen kimliği belirsiz şahıslar girdikleri cadde üzerinde husumetli olduğu kişilere kurşun yağdırdı.

Bahçelievler'de silahlı saldırı: 5 yaralı
01.09.2020 07:47 | Son Güncelleme: 01.09.2020 07:51

Bahçelievler'de 2 araçla gelen kimliği belirsiz şahıslar girdikleri cadde üzerinde husumetli olduğu kişilere kurşun yağdırdı. 5 kişinin yaralandığı olay sonrası polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

Olay, saat 23: 00 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yüzlerinde cerrahi maske bulunan kimliği belirsiz kişiler 2 araçla geldikleri cadde üzerinde iddiaya göre aralarında husumetleri oldukları öğrenilen şahıslara rast gele ateş açtı. Açılan ateş sonucu 5 kişi yaralanırken seken kurşunlar ve park halindeki bir otomobile isabet etti.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan ikisini durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay sonrası polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak incelemelerde bulundu. 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede inceleme başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Selim Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA

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