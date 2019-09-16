Bahçelievler'de silahlı saldırı

Bahçelievler'de silahlı saldırı

Bahçelievler'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

16.09.2019 14:53
Bahçelievler'de silahlı saldırı

Bahçelievler'de silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Siyavuşpaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde bir otomobilden apartman içerisine giren 2 kişiye ateş açıldı.

Saldırıda C.A. ve M.A. yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken saldırıyı gerçekleştirip otomobille kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bahçelievler'de silahlı saldırı
Kaynak: AA
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