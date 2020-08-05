Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 yaralı
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Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 yaralı

Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

05.08.2020 23:46 | Son Güncelleme: 05.08.2020 23:52

Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Akşemsettin Sokak'ta toplanan iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y. ile o sırada sokakta geçmekte olan yaşı küçük Y.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Polis ise olay yerinde güvenlik şeridi çekti. Olayla ilgili emniyetin incelemesi sürüyor.

Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 yaralı

Kaynak: AA

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