Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 yaralı
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Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 yaralı

Bahçelievler'de çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

10.02.2020 02:39 | Son Güncelleme: 10.02.2020 02:40
Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 yaralı

'de çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bir büfe önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri diğerine silahla ateş ederek ayağından yaraladı.

Öte yandan silahtan seken kurşun yakındaki pilavcıda yemek yiyen 1 kişiye de isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Polis silahla iki kişiyi yaralayan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 yaralı
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