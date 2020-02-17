Bahçelievler'de silahlı kavga: 2 ölü 1 yaralı

17.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:04

BAHÇELİEVLER'de eski ortaklar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada baba ve 2 oğlu silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan baba ile 1 oğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer oğlunun tedavisi sürüyor.

Olay, Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde çeyiz dükkanı bulunan Sami Bulut ile daha önceden ortaklık kurarak, birlikte inşaat işi yaptığı Ali Ş. arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet oluştu. Eski ortak Ali Ş., bugün dükkana gelerek Sami Bulut ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Dükkanın önünde devam eden kavgada eski ortak, Sami Bulut ve oğullarına silahla ateş açtı. Sami Bulut ve oğulları Kürşat Bulut(34) ile Samet Bulut yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere götürdü. Tedavi altına alınan yaralılardan Sami Bulut ile oğlu Kürşat Bulut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu ciddiyetini koruyan Samet Bulut'un tedavisi ise sürüyor.

Olayı gören çevredeki bir esnaf, "Yaralanan kişileri tanıyordum. Çay götürüyordum onlara. Burada esnaflar. Bir anda çatışma çıktı. Bir kişi silahla geldi ve ateş etti. 3 kişi yaralandı. İş yerine girmedi. Kapının önünde oldu olay. Bir kişinin durumu çok ağırdı. Genç biriydi. Ağzından ve burnundan kan geliyordu. İçeride beraberlerdi galiba dışarı çıktılar. Dışarıda oldu olay. Kanaması olan bir yaralıya tampon yaptım. Ambulans geldi hastaneye götürdü" dedi.

Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

- İstanbul