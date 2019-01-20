Bahçelievler'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Bahçelievler'de çıkan silahlı kavgada bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şirinevler Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir kafede, iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahın da kullanıldığı kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Polis silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan polisin olay yerinde incelemesinin sürdüğü sırada, kafe çevresinde toplanan kalabalıktan iki kişi arasında çıkan kavga emniyet güçlerinde güçlükle sonlandırıldı.

Polis ekipleri daha sonra orada çevrede toplanan şahıslara GBT sorgulaması yaptı.

Kaynak: AA