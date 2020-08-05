Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i çocuk 2 yaralı Bahçelievler'de henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Bahçelievler'de henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi Akşemsettin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada silah çeken grupların birbirine ateş etmesi sonucu kavgaya karışanlardan S.Y. ve o sırada sokaktan geçen Y.Y. isimli çocuk vurularak kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sokak içerisinde incelemelerde bulunan polis ekipleri ise kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA