Bahçelievler'de silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı ek görüntü
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Bahçelievler'de silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı ek görüntü

BAHÇELİEVLER'DE SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI (2) ek görüntüHaber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

17.02.2020 14:50 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:54
Bahçelievler'de silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı ek görüntü

'DE SİLAHLI : 1'İ AĞIR 3 YARALI (2) ek görüntü

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Murat SOLAK - DHA - 'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Eski ortaklar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yeri çok sayıda polis sevkedildi. Kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Bahçelievler'de silahlı kavga 1'i ağır 3 yaralı ek görüntü
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