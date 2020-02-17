Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i ağır  3 yaralı (1)
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Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i ağır  3 yaralı (1)

BAHÇELİEVLER'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

17.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:32
Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i ağır  3 yaralı (1)

- 'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay Cumhuriyet Mahallesi 'nde meydana geldi. Eski ortaklar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yeri çok sayıda polis sevkedildi. Kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
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