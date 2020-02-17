Bahçelievler'de silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı (1)
BAHÇELİEVLER'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
17.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:32
İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Olay Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. Eski ortaklar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yeri çok sayıda polis sevkedildi. Kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA