BAHÇELİEVLER'DE SİGARA VE ATEŞ İSTEME CİNAYETİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

BAHÇELİEVLER'DE SİGARA VE ATEŞ İSTEME CİNAYETİ

Bahçelievler'de "sigara ve ateş" isteme kavgası kanlı bitti.

BAHÇELİEVLER'DE SİGARA VE ATEŞ İSTEME CİNAYETİ
11.06.2020 10:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:32

Bahçelievler'de "sigara ve ateş" isteme kavgası kanlı bitti. Olay anı ve sonrası güvenlik kameralarına yansırken güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi hayatını kaybetti. Polisi olaya karışan iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

SİGARA VE ATEŞ İSTEME SONRASINDA KAVGA ÇIKTI

Bahçelievler, Kocasinan Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında meydana gelen olay şöyle meydana geldi; Yol kenarında oturarak sohbet eden bir grup arkadaşın yanına gelen 25 yaşlarındaki bir kişi önce sigara istedi. Bir kaç dakika sonra geri dönen aynı kişi bu kez ateş isteyince, oturan kişilerle tartışmaya başladı. Bu kişi 'Burada bekleyin kısa süre sonra adamları toplayıp döneceğim' diyerek oradan ayrıldı. Kısa bir süre sonra yanında bir kişiyle birlikte geri dönen bu şahıs yol kenarında oturan gençlere bıçakla saldırdı. Çıkan kavgada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen 31 yaşındaki Saroz Serhat Çolak ile 30 yaşındaki Murat Aydın ağır şekilde yaralandı. Arkadaşları tarafından araç ile hastaneye kaldırılan Saroz Serhat Çolak hayatını kaybetti. Şüpheliler ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

KATİL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ SAYESİNDE BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yaptığı çalışmalarda olay yerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çalışmalarda cinayet anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Şüphelilerin olaydan sonra yaya olarak kaçarken de güvenlik kameralarına yakalandıkları belirlendi. Önce eşkalleri tespit edilen şüpheliler Taner A.(36) ve Ümit S.(31)?i Bahçelievler'de gözaltına aldı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan soruşturmada Taner A.'nın olayda bıçak kullanarak öldürme ve yaralama olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor Haber
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
İngiliz restoran zinciri Frankie and Benny's 3 bin kişiyi işten çıkaracak
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı Haber
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü Haber
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim tartışmaları hakkında ilk kez konuştu
Nadir görülen 'geyik böceği' Türkiye'de görüntülendi
Nadir görülen "geyik böceği" Türkiye'de görüntülendi
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar
Gelin arabasından bahşiş almak isteyen çocuklar canlarını hiçe saydılar
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Liverpool efsanesi Neil Ruddock: Kalp ameliyatı esnasında ölüp tekrar dirildim
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
Trump'ın Floyd protestolarında görevlendirdiği ulusal muhafızlarda koronavirüs çıktı
65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı, can korkusunun önüne geçti
65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım çılgınlığı, can korkusunun önüne geçti
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
Kilosu 50 liraya çıkan yer fıstığı, üreticiyi sevindirdi
TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
TBMM Genel Sekreterliği'nde bir çalışanda koronavirüs tespit edildi
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
Fenerbahçeli yönetici Baki'den çarpıcı itiraf: Son iki yılda hatalar yapıldı
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Arda Turan, Galatasaray'a transferiyle ilgili konuştu: Fatih Terim ne derse o olur
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Ağabey, uyuşturucu krizi geçiren kardeşini göğsünden vurdu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait...
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
20 il için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Yasmin Erbil Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Lionel Messi Hikmet Karaman Servet Yardımcı
Daha Fazla Milli Antalya Haziran İngiltere
Şu an buradasınız: BAHÇELİEVLER'DE SİGARA VE ATEŞ İSTEME CİNAYETİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 10:33:49. #1.14#
title