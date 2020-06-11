BAHÇELİEVLER'DE SİGARA VE ATEŞ İSTEME CİNAYETİ
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BAHÇELİEVLER'DE SİGARA VE ATEŞ İSTEME CİNAYETİ

Bahçelievler'de "sigara ve ateş" isteme kavgası kanlı bitti.

11.06.2020 10:20 | Son Güncelleme: 11.06.2020 10:39

Bahçelievler'de "sigara ve ateş" isteme kavgası kanlı bitti. Olay anı ve sonrası güvenlik kameralarına yansırken güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi hayatını kaybetti. Polisi olaya karışan iki kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

SİGARA VE ATEŞ İSTEME SONRASINDA KAVGA ÇIKTI

Bahçelievler, Kocasinan Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü saat 04.00 sıralarında meydana gelen olay şöyle meydana geldi; Yol kenarında oturarak sohbet eden bir grup arkadaşın yanına gelen 25 yaşlarındaki bir kişi önce sigara istedi. Bir kaç dakika sonra geri dönen aynı kişi bu kez ateş isteyince, oturan kişilerle tartışmaya başladı. Bu kişi 'Burada bekleyin kısa süre sonra adamları toplayıp döneceğim' diyerek oradan ayrıldı. Kısa bir süre sonra yanında bir kişiyle birlikte geri dönen bu şahıs yol kenarında oturan gençlere bıçakla saldırdı. Çıkan kavgada güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen 31 yaşındaki Saroz Serhat Çolak ile 30 yaşındaki Murat Aydın ağır şekilde yaralandı. Arkadaşları tarafından araç ile hastaneye kaldırılan Saroz Serhat Çolak hayatını kaybetti. Şüpheliler ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

KATİL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ SAYESİNDE BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yaptığı çalışmalarda olay yerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çalışmalarda cinayet anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi. Şüphelilerin olaydan sonra yaya olarak kaçarken de güvenlik kameralarına yakalandıkları belirlendi. Önce eşkalleri tespit edilen şüpheliler Taner A.(36) ve Ümit S.(31)'i Bahçelievler'de gözaltına aldı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDIYapılan soruşturmada Taner A.'nın olayda bıçak kullanarak öldürme ve yaralama olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü: ----Güvenlik kamerası-Yaralıların araçla hastaneye götürülemnesi-Yaya olarak kaçan şüpheliler-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı-Çolak'ın fotoğrafı

-Genel ve detaylar

BAHÇELİEVLER'DE SİGARA VE ATEŞ İSTEME CİNAYETİ
BAHÇELİEVLER'DE SİGARA VE ATEŞ İSTEME CİNAYETİ
BAHÇELİEVLER'DE SİGARA VE ATEŞ İSTEME CİNAYETİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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