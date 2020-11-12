Bahçelievler'de sigara denetimi
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Bahçelievler'de sigara denetimi

12.11.2020 15:46 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:54
Bahçelievler'de sigara denetimi

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Bahçelievler'de Şirinevler Meydan'ında denetim yapan ekipler, sigara içenlere ceza kesti.

Koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olarak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve meydanlarda sigara yasağı başladı. Ekipler, cadde, sokak ve meydanları tek tek gezerek sigara denetimi yaptı. Bahçelievler'de Şirinevler Meydan'ında yapılan denetimlerde maskelerini indirerek sigara içenlere ceza kesildi.

"NEREDE SİGARA İÇEBİLİRİM?"

Parkta sigara içerken cezai işlem uygulanan bir kişi, "Sigara kullanıyorum. Nerede sigara içebiliriz? Bunu bir açıklar mısınız? Bu sorunun cevabını kendime veremiyorum. Sigarayı nerede içmem gerekebilir? Maske varken sigara içemeyeceğim. Kural kuraldır. Uyacağız artık. Yapacak bir şey yok. Nasıl içeceğiz bunun yollarına bakacağız artık" dedi. 

"İÇMEDEN DURAMAYIZ"

Sigara içerken durdurulup cezai işlem uygulana bir başka kişi ise "Sigara içiyoruz. İçmesek ne yapacağız. Yasağa uyacağız. Yapacak bir şey yok. Bir çare bulacağız sigara içmek için. Biz tiryakiyiz. İçmeden duramayız" dedi. 


Bahçelievler'de sigara denetimi
Bahçelievler'de sigara denetimi
Bahçelievler'de sigara denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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