Bahçelievler'de sanayi sitesindeki patlama kamerada
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Bahçelievler'de sanayi sitesindeki patlama kamerada

29.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:49
Bahçelievler'de sanayi sitesindeki patlama kamerada

BAHÇELİEVLER'de sanayi sitesinde patlama meydana geldi.

Emin YEŞİL - İstanbul DHA - BAHÇELİEVLER'de sanayi sitesinde patlama meydana geldi. Patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bahçelievler Kocasinan sanayi sitesinde konfeksiyon atölyesinde ütü kazanı patladı  Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 

Patlama nedeniyle 3 araçta da hasar oluştu.İstanbul Valiliği'nden patlamayla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.00 sıralarında Kocasinan Oto Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon işletmesinin ütü kazanında patlama meydana gelmiştir. Olay yerine güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş olup, alınan ilk bilgilere göre yaralı ve can kaybımız bulunmayıp, işyeri önündeki 3 araçta kısmi hasarmeydana gelmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmış olup, sanayi sitesi esnafımıza geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz" denildi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasın yansıdı. Görüntüde patlamayla düşen beton parçalarının araçlara zarar verdiği görülüyor


Bahçelievler'de sanayi sitesindeki patlama kamerada
Bahçelievler'de sanayi sitesindeki patlama kamerada
Bahçelievler'de sanayi sitesindeki patlama kamerada
Bahçelievler'de sanayi sitesindeki patlama kamerada
Bahçelievler'de sanayi sitesindeki patlama kamerada
Bahçelievler'de sanayi sitesindeki patlama kamerada
Bahçelievler'de sanayi sitesindeki patlama kamerada
Bahçelievler'de sanayi sitesindeki patlama kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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