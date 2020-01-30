Bahçelievler'de sahte parfüm ele geçirildi
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Bahçelievler'de sahte parfüm ele geçirildi

Bahçelievler'de polis ve zabıtanın ortak baskınında çok sayıda sahte parfüm ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

30.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:36
Bahçelievler'de sahte parfüm ele geçirildi

'de ve zabıtanın ortak baskınında çok sayıda sahte parfüm ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Merkez Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında sahte parfüm üretildiği ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, fiziki takibin ardından söz konusu adrese baskın düzenledi.

Baskında, tanınmış markalara ait 3.860 adet parfüm kutusu, satışa hazır 1.790 şişe parfüm, 1.060 boş parfüm şişesi, parfümlere ait etiketler, aksesuarlar, 3 dolum makinesi ve parfüm imalatında kullanılan yaklaşık 400 litre kimyasal ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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