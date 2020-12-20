BAHÇELİEVLER'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DARP KAMERADA
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BAHÇELİEVLER'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DARP KAMERADA

20.12.2020 15:24 | Son Güncelleme: 20.12.2020 15:28
BAHÇELİEVLER'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DARP KAMERADA

Bahçelievler'de sağlık çalışanlarını darp eden 2 şüpheli yakalandı.

Bahçelievler'de sağlık çalışanlarını darp eden 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sağlık çalışanlarını adım adım takip ederek darp ettikleri anları ise kameralara yansıdı. Bahçelievler'de 16 Aralık'ta saat 16.30 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi'nde görevden çıktıktan sonra yürüyerek evlerine gitmekte olan sağlık çalışanları M.D., ve I.K.,'nın darp edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyeyen polis ekipleri, yaşları küçük H.A., ve D.E.,'yi yakaladı. "Kasten Yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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