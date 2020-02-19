Bahçelievler'de riskli binaların yıkımı devam ediyor
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Bahçelievler'de riskli binaların yıkımı devam ediyor

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Bahçelievler'de tahliye edilen riskli binaların yıkımı devam ediyor.

19.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:06
Bahçelievler'de riskli binaların yıkımı devam ediyor

'da 26 'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından 'de tahliye edilen riskli binaların yıkımı devam ediyor.

saatlerinde Bahçelievler Belediyesine bağlı ekipler, dün başlanan Ferit Selim Paşa Caddesi Gonca Sokak'ta risk taşıyan 6 katlı, 43 yıllık Gonca Apartmanı'nın yıkımına bugün de devam etti.

Bahçelievler Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçede bu hafta sonuna kadar toplam 24 bina daha risk taşıdığı gerekçesiyle yıkılacak.

Kaynak: AA
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