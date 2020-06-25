Bahçelievler'de polisin kovalamaca sonucu yakaladığı şüpheliler hırsız çıktı
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Bahçelievler'de polisin kovalamaca sonucu yakaladığı şüpheliler hırsız çıktı

BAHÇELİEVLER'de polisin şüphelenerek durdurmak istediği otomobildeki şüpheliler kaçmaya çalışınca kovalamaca yaşandı.

Bahçelievler'de polisin kovalamaca sonucu yakaladığı şüpheliler hırsız çıktı
25.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:16

BAHÇELİEVLER'de polisin şüphelenerek durdurmak istediği otomobildeki şüpheliler kaçmaya çalışınca kovalamaca yaşandı. Yakalanan şüphelilerin üst aramasında ve otomobilde yapılan aramalarda 16 cep telefonu ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. 

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Altın Sokak'ta geçen Cumartesi saat 10.00 sıralarında denetim gerçekleştiren motosikletli yunus polisleri şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Şüpheliler otomobili durdurmayarak kaçmaya başladı. Polis ile şüpheliler arasında 500 metre süren kovalamacının ardından şüpheliler kullandıkları otomobil ile kaza yapınca yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şüpheli Hüseyin A.(20) ve Adem A.(27) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, müdahale sırasında bir polis memurunun parmağı kırıldı. Otomobilde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 16 cep telefonu ve dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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