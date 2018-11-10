Bahçelievler'de Polise Silahlı Saldırı: 1 Polis Yaralı

İstanbul DHA - Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Çıkan kurşunlardan birisi kavgayı ayırmak isteyen bir polise isabet etti. Olayda yaralanan polis Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Polis ekiplerinin olay sonrası yaptığı çalışmalarda silahlı kavgaya karıştıkları düşünülen 8 kişi gözaltına alındı. Ayrıca polisin 2 tabanca ele geçirdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.