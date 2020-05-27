Bahçelievler'de polis aracına çarpan alkollü sürücü tutuklandı
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Bahçelievler'de polis aracına çarpan alkollü sürücü tutuklandı

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında otomobiliyle polisten kaçarken ekip aracına çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Bahçelievler'de polis aracına çarpan alkollü sürücü tutuklandı
27.05.2020 17:25 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:25

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında otomobiliyle polisten kaçarken ekip aracına çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Fatih'te sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerine uymayarak otomobiliyle gezen İbrahim A, kendisini fark eden polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamaca sırasında Bahçelievler'de polis aracına çarpan şüpheli yakalandı. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen şüpheli, araçtaki 3 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

Şüpheli İbrahim A, emniyetteki ifadesinde, olay günü arkadaşının kendisini aradığını, evin önününe gelen arkadaşı ve nişanlısının içinde bulunduğu araca bindiğini ve gezindiklerini anlattı.

Daha sonra, aracı park edip başkasına ait olan ancak kendisinin kullandığı bir araca binip boş arazide alkol aldıklarını belirten İbrahim A, "Sonrasında araçla mahalleye sevk halindeyken trafik polisi durmam için işaret yaptı. Alkollü olmam, sokağa çıkma yasağı bulunması ve daha önce alkollü araç kullanmaktan geçici süreyle ehliyetimin alınmış olması sebebiyle ceza yememek için kaçtım." şeklinde beyanda bulundu.

Şüpheli İbrahim A, polise mukavemette bulunmadığını ve polis aracına kasıtlı olarak çarpmadığını ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na çıkarılan İbrahim A. savcılık ifadesi sonrası "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan tutuklaması talebiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik sorgusunda korktuğu için kaçtığını ve kimseye zarar verme amacının olmadığını öne süren şüpheli, pişman olduğunu anlattı.

Hakimlik, şüpheli İbrahim A'nın 1,94 promil alkollü olması, dur ihtarına uymayarak kaçması, eylemi sokağa çıkma kısıtlaması olan bir günde gerçekleştirmesi ve geçmişte de benzer suçlardan çok sayıda kaydının bulunması sebebiyle tutuklanmasına hükmetti.

İbrahim A. ile aynı araçta yakalanan 3 kişi ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için para cezasına çarptırıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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