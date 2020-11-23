Bahçelievler'de pitbull tartışmasındaki cinayetin şüphelisi yakalandı... Silahıyla kaçış anı kamerada
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Bahçelievler'de pitbull tartışmasındaki cinayetin şüphelisi yakalandı... Silahıyla kaçış anı kamerada

23.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 23.11.2020 13:34
Bahçelievler'de pitbull tartışmasındaki cinayetin şüphelisi yakalandı... Silahıyla kaçış anı kamerada

BAHÇELİEVLER'de köpeği ile birlikte girdiği kahvehanede, köpeğin dışarıya çıkarılmasını isteyen kişiyi tabancayla vurarak öldürmekten aranan Ferhat T.(25) yakalandı.

BAHÇELİEVLER'de köpeği ile birlikte girdiği kahvehanede, köpeğin dışarıya çıkarılmasını isteyen kişiyi tabancayla vurarak öldürmekten aranan  Ferhat T.(25) yakalandı.  Şüphelinin kahvehaneye gelişi ve olay sonrası elinde silahla kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Soğanlı mahallesi, Hüdavendigar Caddesinde 19 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen olay görgü şahitlerinin ifadesine göre şöyle gelişti:  Akşam saatlerinde bir kahvehaneye yanındaki pitbull cinsi köpekle gelen Ferhat T. içeri girmek istedi. Ancak bu sırada içerde bulunan Hayrullah Zeki Kurumahmut duruma müdahale ederek "Buraya köpekle giremezsin, bunu  dışarı çıkar. ya da kendin de çık" dedi. Bunun üzerine ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından köpeği ile birlikte kahvehaneden ayrılan Ferhat T. kısa süre sonra silahlı bir şekilde geri döndü. İçeri girerek ateş açan Ferhat T. daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayda ağır yaralanan Hayrullah Zeki Kurumahmut çevredekiler tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma sonucu şüphelinin olay yerine gelirken ve olaydan sonra elinde silahla kaçarken görüntülerine ulaşıldı. Kayıp şüpheli polis ekipleri tarafından olaydan bir gün sonra yakalandı. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


- İstanbul
Bahçelievler'de pitbull tartışmasındaki cinayetin şüphelisi yakalandı... Silahıyla kaçış anı kamerada
Bahçelievler'de pitbull tartışmasındaki cinayetin şüphelisi yakalandı... Silahıyla kaçış anı kamerada
Bahçelievler'de pitbull tartışmasındaki cinayetin şüphelisi yakalandı... Silahıyla kaçış anı kamerada
Bahçelievler'de pitbull tartışmasındaki cinayetin şüphelisi yakalandı... Silahıyla kaçış anı kamerada
Bahçelievler'de pitbull tartışmasındaki cinayetin şüphelisi yakalandı... Silahıyla kaçış anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER

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