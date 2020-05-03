BAHÇELİEVLER'DE PENCEREDEN BAKAN KIZIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ OLARAK 14 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bahçelievler'de Suriye uyruklu kız çocuğunun pencerden bakarken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmesine neden olan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bahçelievler'de Suriye uyruklu kız çocuğunun pencerden bakarken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmesine neden olan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 30 Nisan Perşembe günü Bahçelievler, Zafer Mahallesi'nde meydana gelmiş, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup silahlı çatışmaya girmişti. Bu sırada pencereden bakan Suriye uyruklu 17 yaşındaki Rama Korbalı başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili çalışma başlatan Bahçelievler Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Esenyurt ve Bahçelievler'de 6 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyon düzenlenen adreslerde olayla ilgili olarak 14 kişi gözaltına alındı. Yine yapılan baskınlarda 3 tabanca ve olayda kullanılan iki araçta ele geçirildi. Gözaltına alınarak Bahçelievler Asayiş Büro Amirliğine getirilen 14 şüpheli buradaki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü: ------------------Şüphelilerin karakoldan çıkışı-Araçların çıkışı-Karakoldan görüntü

-ARŞİV

- İstanbul

Kaynak: DHA