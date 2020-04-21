Bahçelievler'de pazarda Ramazan hareketliliği Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala ihtiyaçlarını son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala ihtiyaçlarını son güne bırakmak istemeyen vatandaşlar pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Zabıta ekiplerinin sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulunduğu pazarda vatandaşlar maske ve eldiven takıp alışveriş yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının Perşembe günü itibariyle başlayacak olması ve Ramazan ayının bu döneme denk gelmesinin ardından pazarlarda hareketlilik başladı. Ramazan ayına artık sayılı günler kala ilk orucun Cuma günü tutulacak olmasıyla vatandaşlar alışverişlerini son güne bırakmadı. Bahçelievler Salı pazarında ihtiyaçlarını önceden karşılamak isteyen vatandaşlar pazarda yoğunluk oluşturdu. Alışverişe gelen vatandaşların büyük çoğunluğunun maske ve eldiven taktığı görüldü. Bahçelievler Belediyesi Zabıta ekipleri gün boyunca pazarda denetimlerini sürdürdü. Ekipler pazarın girişine konulan dezenfektanlarla vatandaşların ellerini temizlemesini istedi. Zabıta ekipleri vatandaşların sosyal mesafe konusunda dikkat etmeleri için sık sık uyarılarda bulundu.

"Ramazanın gelmesiyle pazarda yoğunluk başladı"

Pazar esnafından Ahmet Ercüment Ramazanın yaklaşmasıyla hareketliliğin başladığını ifade ederek, "Üç, dört gün hal olmayınca milleti Ramazan telaşı sardı bu çevrede de pazar olmayınca millet akın yapıyor pazara. Yoğunluk bu saatlerde olur 15.00, 16.00 gibi yoğunluk azalır" dedi.

"Ramazan alışverişi için dışarıya çıktım"

Ramazan alışverişi için dışarı çıktığını belirten Fatma Toptaş ise, "Tamamen 10,15 gün sokağa çıkma yasağı olmalı, Türkiye'nin korona virüsü tedbirleri konusunda daha iyi ilerlediğini düşünüyorum. Şu an Dünya sıralamasında üçüncü sıradayız 80 bini geçti diye düşünüyorum. Özellikle İstanbul'da kurallara uyulmadığını düşünüyorum ben de bugün mecburen alışverişe çıktım normalde evdeyiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA