Bahçelievler'de patlamanın şiddeti bina içerisini savaş alanına çevirdi
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Bahçelievler'de patlamanın şiddeti bina içerisini savaş alanına çevirdi

Bahçelievler'de patlamanın şiddeti bina içerisini savaş alanına çevirdi Bahçelievler'de gaz sıkışmasına bağlı olarak meydana gelen patlamanın şiddeti, patlamada ağır hasar gören binanın içerisinden çekilen görüntülere yansıdı.

27.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 27.06.2020 17:13

Bahçelievler'de patlamanın şiddeti bina içerisini savaş alanına çevirdi

İSTANBUL - Bahçelievler'de gaz sıkışmasına bağlı olarak meydana gelen patlamanın şiddeti, patlamada ağır hasar gören binanın içerisinden çekilen görüntülere yansıdı. Görüntülerde dairelerin duvarlarının yıkıldığı ve odaların adeta savaş alanına döndüğü görüldü.

Soğanlı Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesinde bir tekstil atölyesinde meydana gelen patlamanın ardından, 2 binada ve 2 iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen Bahçelievler Belediyesi ekipleri binada inceleme yaptı. İncelemenin ardından zarar gören binalardan birisi mühürlendi. Mühür vurulmadan önce binada oturan vatandaşların eşyalarını almasına izin verildi. Mağdur olan vatandaşlara Bahçelievler Belediyesi tarafından sıcak çorba ve yemek dağıtıldı. Diğer taraftan patlamada ağır hasar alan bina içerisinden çekilen görüntülerde patlamanın şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde dairelerin duvarlarının yıkıldığı ve odaların adeta savaş alanına döndüğü görüldü.

Öte yandan, Bahçelievler Belediyesi tarafından ikamete uygun olmayan bina sakinlerinin geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanacağı öğrenildi.

Bahçelievler'de patlamanın şiddeti bina içerisini savaş alanına çevirdi

Kaynak: İHA

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