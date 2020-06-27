BAHÇELİEVLER'DE PATLAMANIN HEMEN ARDINDAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER Hüseyin ÇAKMAK / BAHÇELİEVLER'de 7 katlı binanın girişinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi.

Hüseyin ÇAKMAK/ BAHÇELİEVLER'de 7 katlı binanın girişinde bulunan tekstil atölyesinde patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi ölürken, 10 kişi de yaralandı. Patlamanın hemen ardından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Bina önünde yaşanan panik ve korku görüntülere yansıdı.

Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir tekstil atölyesindeki patlama saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlama sonrası yangına müdahale ederken yaralılar kurtarıldı. Olayda 1 kişi ölürken, 10 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle çevredeki binalar da hasar gördü. Patlamanın hemen ardından çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sokak sakinlerinin yaşadığı panik ve ekiplerin çalışmaları yer alıyor.

Kaynak: DHA