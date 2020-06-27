BAHÇELİEVLER'DE PATLAMA ÖNCESİ BİNANIN FOTOĞRAFI
BAHÇELİEVLER'de patlama meydana gelen binanın daha önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.
27.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:03
BAHÇELİEVLER'de patlama meydana gelen binanın daha önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'ndeki binada sabah karşı meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Patlama meydana gelen binanın daha önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Binanın alt katında tekstil atölyesi olduğu görülüyor
Kaynak: DHA