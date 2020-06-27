Bahçelievler'de patlama öncesi binanın fotoğrafı BAHÇELİEVLER'de patlama meydana gelen binanın daha önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

BAHÇELİEVLER'de patlama meydana gelen binanın daha önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde sabah karşı meydana gelen 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Patlama meydana gelen binanın daha önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Binanın alt katında tekstil atölyesi olduğu görülüyor

Kaynak: DHA