BAHÇELİEVLER'DE PATLAMA ÖNCESİ BİNANIN FOTOĞRAFI
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BAHÇELİEVLER'DE PATLAMA ÖNCESİ BİNANIN FOTOĞRAFI

BAHÇELİEVLER'de patlama meydana gelen binanın daha önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

BAHÇELİEVLER'DE PATLAMA ÖNCESİ BİNANIN FOTOĞRAFI
27.06.2020 15:44 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:03

BAHÇELİEVLER'de patlama meydana gelen binanın daha önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Cumhuriyet Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde sabah karşı meydana gelen 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı. Patlama meydana gelen binanın daha önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Binanın alt katında tekstil atölyesi olduğu görülüyor

Kaynak: DHA

Manşet

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