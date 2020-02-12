Bahçelievler'de park yeri tartışmasında korku dolu anlar (2)

12.02.2020 14:53 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:53

İstanbul DHA - Bahçelievler'de bir sürücü, park yeri tartışması sonrası defalarca otopark önünü kapatan otomobile çarptı. Hızla gaza basan sürücü, apartman bahçesine uçarken o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi

Olay dün akşam saatlerinde Bahçelievler'de meydana geldi. Bir sürücü, iddiaya göre binanın otopark girişini aracıyla kapatan sürücüyle tartıştı. Öfkelenen sürücü aracına binip yolu kapatan otomobile çarpmaya başladı. Otomobile defalarca çarpan öfkeli sürücüyü kimse durduramadı. İleri geri yaparak otomobile çarpan sürücü, hızla gaza basınca apartmanın otoparkına uçtu. Olayda 3 araçta hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. Kaza sonrası sürücülerin birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Kazanan korku dolu anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Kaynak: DHA