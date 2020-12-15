BAHÇELİEVLER'DE PARK HALİNDEKİ İKİ LÜKS OTOMOBİL BÖYLE KURŞUNLANDI
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BAHÇELİEVLER'DE PARK HALİNDEKİ İKİ LÜKS OTOMOBİL BÖYLE KURŞUNLANDI

15.12.2020 09:22 | Son Güncelleme: 15.12.2020 09:26
BAHÇELİEVLER'DE PARK HALİNDEKİ İKİ LÜKS OTOMOBİL BÖYLE KURŞUNLANDI

Bahçelievler'de, park halindeki iki lüks otomobil, bir araçla gelen kişi ya da kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Bahçelievler'de, park halindeki iki lüks otomobil, bir araçla gelen kişi ya da kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Kimsenin olmadığı sırada gerçekleşen saldırıda iki otomobil, kurşunlarla zarar görürken, o analar kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yenibosna'da otopark ve rent a car için kullanılan alanda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler araçla gelerek, kimsenin olmadığı sırada park halindeki iki lüks otomobili kurşun yağmuruna tutup, ardından oradan uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırıya ilişkin çalışma başlattı. Otopark çalışanı, "Birileri gelip direk araçlara ateş ediyor. Daha önce de patron burada otururken, direk gelip patrona ateş ettiler. Karın boşluğuna denk geldi yaralandı. Tanımıyoruz gelip ateş açıp gittiler" dedi.O ANLAR KAMERADAOlay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari bir araç, lüks otomobillerin yanına yanaşıyor. Aracın camından bir kişi otomobillere ateş açıyor. Şüpheliler daha sonra buradan uzaklaşıyor. 

Görüntü dökümü: -------------Güvenlik kamerası görüntüleri-Aracın gelişi-Ateş açılma anı-Aracın uzaklaşması-Genel ve detay-Polis ekipleri-Araçlardaki kurşun izleri

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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