BAHÇELİEVLER'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN LASTİKLERİNİN KESİLME ANI KAMERADA - Haberler
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BAHÇELİEVLER'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN LASTİKLERİNİN KESİLME ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAHÇELİEVLER'de alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi, sokakta park halinde olan yaklaşık 10 aracın lastiklerini kesti.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - BAHÇELİEVLER'de alkollü olduğu iddia edilen 3 kişi, sokakta park halinde olan yaklaşık 10 aracın lastiklerini kesti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'nde sabah 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan 3 kişiden biri sokağa girdikten sonra elindeki kesici aletle park halindeki araçların lastiklerini kesti. Yaklaşık 10 lastiklerini kesen kişiler daha sonra olay yerinden ayrıldı. Lastiklerin kesilme anı bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Araçlarını sokağa park edenler de sabah lastiklerin kesildiğini gördü. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler sokakta inceleme yaptıktan sonra güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İŞİMİZDEN GÜCÜMÜZDEN OLDUK

Mağdur vatandaşlardan biri olan Serkan Kara, Sabah işe gidiyorduk baktık lastikler patlak. Tek bizim değiş tüm arabaların lastiklerini patlatmışlar. Neden yaptılar bir tahminim yok. İşimizden gücümüzden olduk mallarımız arabada duruyor dedi. Sokak sakinlerinden olan Sırrı Dağlar da, Gece yapmışlar, kişiler belli değil ama polis kameradan tespit edecek. 8-10 araç var diye konuştu.

BAHÇELİEVLER'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN LASTİKLERİNİN KESİLME ANI KAMERADA

BAHÇELİEVLER'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN LASTİKLERİNİN KESİLME ANI KAMERADA

BAHÇELİEVLER'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN LASTİKLERİNİN KESİLME ANI KAMERADA

BAHÇELİEVLER'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN LASTİKLERİNİN KESİLME ANI KAMERADA

BAHÇELİEVLER'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN LASTİKLERİNİN KESİLME ANI KAMERADA

BAHÇELİEVLER'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN LASTİKLERİNİN KESİLME ANI KAMERADA

BAHÇELİEVLER'DE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN LASTİKLERİNİN KESİLME ANI KAMERADA

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