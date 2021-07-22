Bahçelievler'de otomobilin doğalgaz kutusuna çarptığı anlar kamerada

BAHÇELİEVLER'DE, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, doğalgaz kutusuna çarptı.

BAHÇELİEVLER'DE, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil doğalgaz kutusuna çarptı. Etrafa yayılan gaz sızıntısı paniğe neden olurken, otomobilin doğalgaz borusuna çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. 34 CGL 227 plakalı otomobili kullanan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, Gökmen Sokak kesişiminde bulunan apartmanın doğalgaz kutusuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle doğalgaz kutusundan gaz sızarken, çevredekiler etrafa yayılan gaz nedeniyle panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Sızan gaz ekiplerce kesildi. Otomobilin çarptığı binada market işleten Ömer Numan Baran, "Dükkanda otururken, birdenbire bir araba gelip dükkanın yan tarafında ki doğalgaz borusuna vurdu. Dolaplarımın hepsini kırdı. İçeceklerimin hepsini dışarıya devirdi. Baya maddi hasarım var. Neredeyse bina havaya uçacaktı. Korkarak dışarıya çıktım. Bütün trafik altüst oldu. İtfaiye ve İGDAŞ geldi. Doğalgazı kesti. Polis gelip tutanak tuttu. Bekliyoruz artık. Çok fazla gaz çıktı. Dükkanın içi hala gaz kokuyor" diye konuştu. Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı