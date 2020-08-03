Bahçelievler'de otomobilden hırsızlık yapan şüpheli polisten kaçarken yakalandı BAHÇELİEVLER'de park halindeki otomobilden içinde 5 bin 500 lira para olan çantayı çalarak kaçan şüpheli polis kovalamacası sonucunda yakalandı.

BAHÇELİEVLER'de park halindeki otomobilden içinde 5 bin 500 lira para olan çantayı çalarak kaçan şüpheli polis kovalamacası sonucunda yakalandı. "Otodan Hırsızlık" ve "Elde ve Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık" suçlarından iki aranma kaydı ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler Merkez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde 23 Temmuz günü saat 15.30 sıralarında park halinde bulunan araçtan içerisinde 5 bin 500 lira para ve kredi kartlarının bulunduğu çantanın çalındı. İhbar üzerine polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Rıdvan D. (35) isimli şüpheliyi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde gördü. Şüpheli yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucunda çaldığı çanta ile birlikte suçüstü yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında tornavida ele geçirildi. Şüpheli Rıdvan D.'nin, "Otodan Hırsızlık" ve "Elde ve Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri ile Almak Suretiyle Hırsızlık" suçlarından iki aranma kaydı ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Emniyette sorgusu tamamlanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA