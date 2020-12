Bahçelievler'de otomobil markete çarptı: Kaza sonucu market ve otomobil alev alev yandı

BAHÇELİEVLER'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir markete çarptı. Kaza sonucu, otomobil ve market alev alev yanarken, market sahibi canını son anda kurtardı. Otomobilde bulunan 4 kişi, kaza sonrası kayıplara karışırken, yangın nedeniyle çevrede panik yaşandı. Yangın sırasında mahallede yaşanan panik anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Soğanlı Mahallesi Rehber Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kızılelma Caddesi'nden aşırı hızla gelen 34 SGR 18 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Rehber Caddesi'nde bulunan marketin önündeki dolaplarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dolaplar ve otomobil bir anda alev topuna döndü. Kaza sırasında içeride olan market sahibi, alevlerin arasından kendisini son anda kurtardı. Otomobilin marketin giriş kapısını kapatması nedeniyle, market sahibinin otomobilin üzerine çıkarak atladığı ve kendisini kurtardığı öğrenildi.

OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ KAÇTIAyrıca, kaza yapan otomobilde 4 kişinin bulunduğu öğrenilirken, araçta bulunan kişileri kaza sonrası yaya olarak kaçtıkları öğrenildi. Kaçan kişilerden birinin hafif yaralı olduğu belirtildi.YANGIN NEDENİYLE MAHALLEDE PANİK ANLARIKaza sonrası çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Zararın boyutu ise yangının söndürülmesiyle ortaya çıktı. Yangın nedeniyle markete çarpan otomobil kullanılamaz hale gelirken, park halindeki bir otomobilde hasar oluştu. Yangında, otomobilin çarptığı markette büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangında ayrıca, 4 katlı binanın dış cephesi de yandı.YANGIN VE PANİK ANLARI KAMERADAKaza nedeniyle çıkan yangında mahallede yaşanan panik anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, otomobil alev alev yanarken, küçük çaplı patlamalar yaşanıyor. Olay sırasında paniğe kapılan bazı kişiler ise sağa sola kaçıyor.MAHALLE SAKİNLERİ YAŞANANLARI ANLATTIMarketsahibinin komşusu olduğunu söyleyen bir mahalle sakini yaşananları anlattı. Markete çarpan otomobilin aşırı hızlı olduğunu söyleyen mahalle sakini, "Marketin sahibi bizim komşumuz. 4 şahıs arabayla son sürat geliyor. Dükkanın dolaplarına vuruyorlar. Dolaplara vurunca, dolapların içindeki motorlar patlıyor. Araba da benzinli olduğu için, dükkan bir anda alev alıyor. 4 şahıs da yok. Büyük ihtimal kaçmışlar" şeklinde konuştu.Başka bir görgü tanığı ise market sahibinin son anda kendisini kurtardığını belirterek, "Ben evdeydim. Telefonla uğraşıyordum. Dışarı çıktığımda her taraf alev içindeydi. Sesi duyunca çıktım. Dükkan sahibi Fatih beyi gördüm, üzeri yanıyordu. Her taraf yanıyordu bir şey yapamadım. Binanın zillerine basıp herkesi aşağı indirdik. Araçtakilerin hepsi kaçmış. Bir tanesinin burnu kırıkmış herhalde. Zar zor götürmüşler. Sarhoşlarmış her halde" diye konuştu.Polis, markette yangına neden olan kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaçan kişileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertan KILIÇ