BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ - Haberler

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BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAHÇELİEVLER'de, park halindeki araca çarpan otomobil, devrildi.

BAHÇELİEVLER'de, park halindeki araca çarpan otomobil, devrildi. Sürücüsü kazayı yara alamdan atlattı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde yaşandı. 34 NL 0133 plakalı otomobilin sürücüsü Vahip Dağ, Yeşim A.'nın kullandığı 34 ZS 5013 plakalı park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil devrildi. Sürücü Vahip Dağ kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Kazada yaralanan olmazken otomobillerde hasar oluştu. Kaza nedeniyle cadde üzerinde yoğunlaşan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ

BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ

BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ

BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİL DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Otomobil, Tragger, Kaza, Güncel, Haberler

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