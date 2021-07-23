BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİL BÜFEYE GİRDİ
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BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİL BÜFEYE GİRDİ

BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİL BÜFEYE GİRDİ
Demirören Haber Ajansı / Ozan Ural - Haberler | Güncel

BAHÇELİEVLER'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, cadde üzerindeki büfeye girdi.

BAHÇELİEVLER'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, cadde üzerindeki büfeye girdi. Büfe kapalı olduğu için yaralanan kimsenin olmadığı kazada, otomobil ve büfede hasar meydana geldi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Merkez Mahallesi İzzettin Çalışlar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 PG 2718 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, karşı yönden dönüş yapan başka bir otomobile çarpmamak için direksiyonu kırarak manevra yapmak istedi. Ani manevra ile kontrolden çıkan otomobil cadde üzerinde bulunan büfeye girdi. Otomobil sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil ve büfede hasar meydana geldi. İhbar üzerine, otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.Öte yandan, daha önce de 4 kez aynı büfeye otomobil girdiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ozan Ural

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