Bahçelievler'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Bahçelievler'de yol kenarında bulunan bariyerlere çarpan otomobildeki iki kişiden biri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Edirne istikametinde seyrederken kontrolden çıkan Sercan Gültepe idaresindeki 34 PJ 4402 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Araçta sıkışarak yaralanan Doğukan Avcı, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlileri tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan yara almadan kurtulan sürücü Gültepe ise işlemleri için ilçe polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.