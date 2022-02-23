BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

BAHÇELİEVLER, Şirinevler'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Hasar oluşan otomobildeki 2 kadın ve 1 çocuk yara almadan kurtuldu.

Şirinevler Mahallesi, Alptekin sokakta seyir halindeki 34 YR 5541 plakalı otomobilin motor kısmında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Araç içerisinde bulunan 2 kadın ve 1 çocuk dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, araca müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobilde hasar oluştu.

Görüntü dökümü:

-İtfaiye'nin müdahalesi

Demirören Haber Ajansı - Güncel