BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Haberler
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BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAHÇELİEVLER'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

BAHÇELİEVLER, Şirinevler'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

BAHÇELİEVLER, Şirinevler'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Hasar oluşan otomobildeki 2 kadın ve 1 çocuk yara almadan kurtuldu.

Şirinevler Mahallesi, Alptekin sokakta seyir halindeki 34 YR 5541 plakalı otomobilin motor kısmında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Araç içerisinde bulunan 2 kadın ve 1 çocuk dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, araca müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobilde hasar oluştu.

Görüntü dökümü:

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-Araç'ın yanma anı

-İtfaiye'nin müdahalesi


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Şirinevler, Otomobil, İtfaiye, Güncel, Haberler

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