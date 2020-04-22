BAHÇELİEVLER'DE ÖNLEMSİZ PAZAR ALIŞVERİŞİ Bahçelievler'de Ramazan ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde pazarcılar koronavirüs önlemlerine dikkat etmeden pazar açarken vatandaşlar da önlemlere uymadan alışveriş yaptı.

Bahçelievler'de Ramazan ve 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde pazarcılar koronavirüs önlemlerine dikkat etmeden pazar açarken vatandaşlar da önlemlere uymadan alışveriş yaptı.

Bahçelievler'de sokağa çıkış kısıtlaması öncesinde kurulan pazarda koronavüris kapsamında alınan sosyal mesafe ve pazarlarda eldivenle alışveriş yapılması kuralına uyulmadı. Bazı pazarcı ve vatandaşların kurallara uyduğu görülürken bazı pazarcı ve vatandaşlar ise kuralları hiçe saydı. Kontrolsüz şekilde pazara giren vatandaşlar alışveriş yaptı.

Kaynak: DHA