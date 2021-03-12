BAHÇELİEVLER'DE OKUL İNŞAATINDA GÖÇÜK 1 İŞÇİ TOPRAK ALTINDAN KURTARILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

BAHÇELİEVLER'DE OKUL İNŞAATINDA GÖÇÜK 1 İŞÇİ TOPRAK ALTINDAN KURTARILDI

12.03.2021 19:10 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:58

BAHÇELİEVLER'DE OKUL İNŞAATINDA GÖÇÜK: 1 İŞÇİ TOPRAK ALTINDAN KURTARILDIHaber-Kamera: Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)Bahçelievler'de ortaokulun inşaatı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

BAHÇELİEVLER'DE OKUL İNŞAATINDA GÖÇÜK: 1 İŞÇİ TOPRAK ALTINDAN KURTARILDI

Haber-Kamera: Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)

Bahçelievler'de ortaokulun inşaatı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Göçük, saat 17.30 sıralarında Çavuşpaşa Caddesi üzerinde bulunan Bağlar Ortaokulu'nun temel güçlendirme çalışması sırasında meydana geldi.

Yabacı uyruklu olduğu, ismi öğrenilemeyen 1 işçi meydana gelen göçükte toprak altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, göçük altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları yaparken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu işçi yaralı olarak kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BAHÇELİEVLER'DE OKUL İNŞAATINDA GÖÇÜK 1 İŞÇİ TOPRAK ALTINDAN KURTARILDI
BAHÇELİEVLER'DE OKUL İNŞAATINDA GÖÇÜK 1 İŞÇİ TOPRAK ALTINDAN KURTARILDI
BAHÇELİEVLER'DE OKUL İNŞAATINDA GÖÇÜK 1 İŞÇİ TOPRAK ALTINDAN KURTARILDI
BAHÇELİEVLER'DE OKUL İNŞAATINDA GÖÇÜK 1 İŞÇİ TOPRAK ALTINDAN KURTARILDI
BAHÇELİEVLER'DE OKUL İNŞAATINDA GÖÇÜK 1 İŞÇİ TOPRAK ALTINDAN KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Şevket Çoruh Esra Dermancıoğlu
Spor Erol Bulut Mesut Özil Ali Şansalan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Futbol Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BAHÇELİEVLER'DE OKUL İNŞAATINDA GÖÇÜK 1 İŞÇİ TOPRAK ALTINDAN KURTARILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 19:58:38. #1.14#
title