: Bahçelievler'de öğretmenden öğrenciye darp iddiası

20.12.2019 15:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:18

Bahçelievler'de bir öğretmenin 3 aydır öğrencilerini dövdüğü iddiası velileri ayaklandırdı. İhbar üzerine okula gelen polisler velileri sakinleştirmeye çalışırken öğretmenin daha önce görev yaptığı okuldan uzaklaştırıldığı öğrenildi. Öğretmeninden şiddet gördüğünü söyleyen bir öğrenci, "Ben bir şeye bastım diye kulağımı çekerek beni dışarı attı. Benim arkadaşıma da tekme tokat atarak küfür etti" dedi. Öğretmenin kendisine dün sınıfta tekme ve tokat attığını belirten başka bir öğrenci ise artık okula gelmek istemediğini söyledi.

Bahçelievler'de bulunan Erguvan İlkokulu'nda bu sene göreve başlayan bir öğretmenin öğrencileri darp ettiği iddiası velileri ayaklandırdı. Daha önce de başka bir okuldan uzaklaştırılarak bu okula atandığı belirlenen Hakan A. isimli öğretmenin çocuklara fiziksel ve sözlü şiddet uyguladığı iddia edildi. Okulun 3 L sınıfında bulunan öğrencilerin neredeyse tamamının her gün öğretmenlerinden şiddet gördüklerini velilerine anlattığı ileri sürüldü. Velilerin defalarca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulunduğu öğretmen hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadığı ifade edildi. İddiaya göre, son olarak öğretmen Hakan A. dün Bilal D. isimli bir öğrenciye tekme ve tokat attı. Küçük öğrenci ve sınıfta bulunan diğer öğrenciler durumu velilerine aktardı. Bu sabah okulun önünde gelen veliler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri okul yönetiminden bilgi alırken velileri ise şikayette bulunmaları için karakola yönlendirdi. Duruma tepki gösteren veliler ise 3 aydır şikayette bulunduklarını ancak her hangi bir sonuç elde edemediklerini belirtti.

"ÇOCUKLARIMIZ OKULA GİTMEK İSTEMİYOR"

Çocukların artık okula gitmek istemediğini belirten bir veli, "Okulda 3 aydır sürgün gelen bir öğretmen yüzünden çocuklar fiziksel ve sözlü şiddet görüyorlar. Biz Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 6 kez velilerle toplanarak şikayette bulunduk ama bir sonuç alamadık. Çocukların hiçbiri artık okula gitmek istemiyor. Hatta aralarında bir öğrenci var yere yatırıp tekmeleyerek bu öğrenciyi dövmüş öğretmen. Ayrıca öğretmene sorduğumuzda bize gülerek ve bazı yaptıklarını kabul ederek normalleştirerek cevap veriyor. 3 aydır hiçbir şekilde cevap alamıyoruz. Bu günde artık dayanamayıp okula polis çağırdık" diye konuştu.

"(ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİSİNİ) DEFALARCA SINIFTAN ATTI"

Dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi bulunan Ubeyde B. isimli öğrenciye de şiddet uygulayan, arkadaşlarının yanında 'Seni sınıfımda istemiyorum' diyerek okul müdürünün yanına götüren ve velisini okula çağırtan Öğretmen Hakan A.'ya isyan eden öğrencinin velisi Saadet B. "'Ben bu öğrenciyi sınıfımda istemiyorum' dedi. Benim oğlumun dikkat eksikliği ve hiperaktivitesi var. Yerinde durmuyormuş şikayeti bu yöndeydi o yüzden sınıfımda istemiyorum dedi. Defalarca sınıftan attı dilekçe verdik ama bir sonuç elde edemedik. 3 aydır ders de işlemiyoruz şiddet olayı da ayrı bir durum" diye konuştu.

"KULAĞIMI ÇEKEREK BENİ DIŞARI ATTI"

Şiddet gören öğrenci Ubeyde B. ise "Hakan öğretmen ben bir şeye bastım diye kulağımı çekerek beni dışarı attı. Benim arkadaşıma da tekme tokat atarak küfür etti. Bir de benim çantamı beslenmemi alarak müdüre götürdü. 'Ben bu çocuğu sınıfımda istemiyorum' dedi" diye konuştu.

"ÖĞRETMENİM BENİ TEKMELEDİ"

Öğretmenin kendisine dün sınıfta tekme ve tokat attığını belirten Bilal D. isimli öğrenci artık okula gelmek istemediğini söyledi.

"'KÜÇÜK ŞEYTANLAR, ALLAH BELANIZI VERSİN' DEDİ"

Sınıfta bulunan diğer öğrenciler de zaman zaman öğretmenlerinden sözlü ve fiziki şiddet gördüklerini belirterek öğretmenlerinin kendilerine "Küçük şeytanlar, Allah belanızı versin" dediğini ve çeşitli küfürler ettiğini belirtti.

Okul önünde bir süre bekleyen veliler daha sonra şikayetçi olmak için karakola gitti.

(Volkan Kayalar/İHA)

Kaynak: İHA

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