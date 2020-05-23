BAHÇELİEVLER'DE MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR KAMERADA
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BAHÇELİEVLER'DE MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR KAMERADA

Bahçelievler'de motosikletle kapkaç yaparak bir vatandaşın cep telefonunu çaldıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı.

23.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:21

Bahçelievler'de motosikletle kapkaç yaparak bir vatandaşın cep telefonunu çaldıkları iddia edilen iki şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. yaşı küçük olması nedeniyle, Halil İbrahim K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Mahmutbey Caddesi üzerinde 20 Mayıs tarihinde mağdur S.Y'nin cep telefonunun motosikletli şüpheliler tarafından kapkaç yapılarak çalınması üzerine olay yerine ait kamera görüntüleri incelendi. Polisler, görüntülerden yola çıkarak Halil İbrahim K. (19) ve yaşı küçük olan şüpheli Y.K.'nin (17) kimliklerini tespit etti. 22 Mayıs'ta saat 04.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi üzerinde ellerinde motosiklet kasklarıyla yürüyen iki şüpheli, polisleri görünce kaçtı. Kısa süren kovalamaca sonrası yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin 21 Mayıs'ta da bir başka kişinin cep telefonunu kapkaç yaparak çalmaya teşebbüs ettikleri ancak başaramadıkları ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K. yaşının küçük olması nedeniyle serbest bırakılırken Halil İbrahim K. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

BAHÇELİEVLER'DE MOTOSİKLETLİ KAPKAÇÇILAR KAMERADA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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