Son dakika haberleri... BAHÇELİEVLER'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERAYA YANSIDI
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Son dakika haberleri... BAHÇELİEVLER'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERAYA YANSIDI

14.03.2021 09:13 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:23

Gelen son dakika haberlerine göre 100 yan yolda meydana gelen motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

BAHÇELİEVLER D-100 yan yolda meydana gelen motosiklet kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza sonrası yere düşen motosiklet sürücüsünün akan trafikte araçların arasından çıkarak ölümden döndüğü görülüyor.

Güvenlik kameralarına yansıya kaza, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Yenibosna D - 100 yan yolda meydana geldi. Motosiklet sürücüsü önüne bir anda çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaparken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü savrulan motosikletle birlikte yere düştü. Motosiklet sürücüsü, akan trafikte yerden kalkıp araçların arasından çıkarak ölümden döndü.

Son dakika haberleri... BAHÇELİEVLER'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERAYA YANSIDI
Son dakika haberleri... BAHÇELİEVLER'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERAYA YANSIDI
Son dakika haberleri... BAHÇELİEVLER'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERAYA YANSIDI
Son dakika haberleri... BAHÇELİEVLER'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERAYA YANSIDI
Son dakika haberleri... BAHÇELİEVLER'DE MOTOSİKLET KAZASI KAMERAYA YANSIDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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