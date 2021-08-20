Bahçelievler'de mobil aşı noktaları hizmet vermeye devam ediyor
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Bahçelievler'de mobil aşı noktaları hizmet vermeye devam ediyor

Bahçelievler'de mobil aşı noktaları hizmet vermeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bahçelievler Belediyesi ve Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen mobil aşı noktaları ilçenin en kalabalık yerlerinde aşı hakkı olan vatandaşlar ile ilçedeki esnaflar randevu almadan aşı yaptırabiliyor.

Bahçelievler Belediyesi ve Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen mobil aşı noktaları ilçenin en kalabalık yerlerinde aşı hakkı olan vatandaşlar ile ilçedeki esnaflar randevu almadan aşı yaptırabiliyor. Son bir haftada yaklaşık 2 bin 500 vatandaş 1. doz aşılarını oldu.

Bahçelievler Belediyesi ve Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü aşı seferberliğinde mobil aşı noktalarında vatandaşlar randevu almaksızın aşı yaptırabiliyorlar. İlçenin en kalabalık yerlerine kurulan mobil aşı istasyonlarıyla isteğe göre Sinovac veya Biontech aşısı yaptırabiliyor.

Mobil aşı noktalarında genellikle 1'inci doz aşısını olanların aşı olduklarını dile getiren Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serap Sarıhan Akkum, "Son dönemlerde randevusunu alıp da aşı uygulamasına giremeyen vatandaşlarımıza ulaşabilmek için aşı uygulama noktaları belirledik ve bunlar daha çok yoğunluğun olduğu bölgeler olarak belirlendi. Bahçelievler Belediyesinin desteğiyle bu uygulamamızı yürütüyoruz. Aşı karşıtı vatandaşlarımızı bu noktalarımızda ikna ediyoruz ve 1. doz aşılarını oluyorlar. Son 1 haftada yaklaşık 2 bin 500 kişi mobil aşı noktalarında aşılarını oldular. Bu kişiler arasında ilk doz aşı yaptıranlar olduklarını saptadık" ifadelerini kullandı.

"Bilime inanın, aşınızı olun"

Mobil aşı noktalarında randevu almadan aşılarını yaptıran vatandaşları ziyaret eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "İl Sağlık Müdürlüğü, aşıları artık mobil uygulama noktalarında yapıyor. Diğer ilçelerde de aynı uygulama olacak. Cami avlularına kurulan çadırlarla aşısını olmayan vatandaşlarımız randevu olmaksızın aşılarını yaptırabiliyorlar. Son zamanlarda vatandaşlarımız arasında aşı karşıtlığı başladı ancak bilime inanmalarını ve aşılarını yaptırmalarını rica ediyorum. Pandemide aşılanma en önemli silahtır. Hekim olarak söylüyorum ben de aşı oldum. Korona virüse yakalanmadan aşı olmak önemli" diye konuştu.

23-27 Ağustos günü 10.00-23.00 saatleri arasında Bahçelievler Kamu Binaları Meydanı'nda mobil aşı noktalarının hizmet vermeye devam edeceğini belirten Dr. Bahadır, vatandaşların randevu almaksızın isteğe göre Sinovac veya Biontech aşısını yaptırabileceklerini söyledi. - İSTANBUL

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Bahçelievler'de mobil aşı noktaları hizmet vermeye devam ediyor
Bahçelievler'de mobil aşı noktaları hizmet vermeye devam ediyor
Bahçelievler'de mobil aşı noktaları hizmet vermeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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