BAHÇELİEVLER'DE MISIRLILARI BIÇAKLAYAN KİŞİNİN EŞİ KONUŞTU

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (DHA) - BAHÇELİEVLER'de Afrika kupası finaline yükselen milli takımlarının maçını izleyen Mısırlılara gürültü yaptıkları gerekçesiyle bıçakla saldıran İbrahim B.'nin eşi Sinem B., O gece biz uyuyorduk. Sıçrayarak uyandık sese. Daha sonra eşim uyku sersemiydi, sinirlendi ve gitti yanlarına dedi.

Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde 3 Mısırlı'yı gürültü yaptıkları gerekçesiyle bıçaklayan İbrahim B. (37)'nin karısı Sinem B. açıklamalarda bulundu. Sinem B. O gece biz uyuyorduk. Sıçrayarak uyandık sese. Daha sonra eşim uyku sersemiydi, sinirlendi ve gitti yanlarına, kapılarına vurdu. Güzel bir şekilde uyardı. 'Ses yapmayın, terbiyesizlik yapmayın' dedi. Ben içeriden duydum. Daha sonra ben bağırma sesini duyduğum için, çocuğumu sakinleştiriyordum. Eşim geldiğinde onlar bu sefer saldırıyordu. Saldırdığında ben kapıda gördüm. Kapıyı aralamışlar eşime saldırıyorlardı. Kapıya vuruyorlardı. Benim çığlık sesime bütün apartman polisi aramış zaten dedi.

Sinem B. Mısırlılardan diğer bina sakinlerinin de şikayetçi olduğunu öne sürdü.