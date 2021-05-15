Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı
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Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı

Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Mehmet Akif Caddesi'nde seyreden M.E. idaresindeki 34 TAC 19 plakalı ticari taksi, E.D. isimli sürücünün kullandığı 34 JN 2465 plakalı araçla çarpıştı.

Kazanın ardından 1 kişi bulunduğu ticari takside sıkışırken, diğer araçtaki bir kişi de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, takside bulunan kişiyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kısa süreli kapatılan yol, araçların çekilmesiyle trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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