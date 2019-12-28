Bahçelievler'de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı
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Bahçelievler'de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı

Bahçelievler'de metrobüsün çarptığı kadın yolcu yaralandı.

28.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:20
Bahçelievler'de metrobüsün çarptığı kadın yaralandı

'de metrobüsün çarptığı kadın yolcu yaralandı.

metrobüs durağında bekleyen ismi öğrenilemeyen kadın yolcu, ayağının kayması sonucu yola düştü.

Bu sırada durağa giren metrobüs, yola düşen kadına çarptı.

Kazada yaralanan kadın, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri, Zincirlikuyu istikametinde bir süre aksadı.

Kaynak: AA
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