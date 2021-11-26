Bahçelievler'de metrobüste iki yolcu arasında kavga çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bahçelievler'de metrobüste iki yolcu arasında kavga çıktı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Bahçelievler'de metrobüste iki yolcu arasında kavga çıktı

Bahçelievler'de metrobüste iki yolcu arasında tartışma sonrası kavga çıktı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de metrobüste iki yolcu arasında tartışma sonrası Kavga çıktı.

Alınan bilgiye göre, metrobüs Bahçelievler durağına yaklaştığında yolculardan ikisi henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, karşılıklı sözlü hakarette bulunan iki yolcu tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Diğer yolcular, zorlukla araya girerek tarafları ayırdı. Kavga eden yolculardan biri metrobüsten indirildi.

Yaşanan kavga, metrobüsteki bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kars'ta kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı

Kars'ta kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı

 Konya'da lisede kavga

Konya'da lisede kavga

 İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title