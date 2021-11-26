Bahçelievler'de metrobüste iki yolcu arasında kavga çıktı

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de metrobüste iki yolcu arasında tartışma sonrası Kavga çıktı.

Alınan bilgiye göre, metrobüs Bahçelievler durağına yaklaştığında yolculardan ikisi henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, karşılıklı sözlü hakarette bulunan iki yolcu tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Diğer yolcular, zorlukla araya girerek tarafları ayırdı. Kavga eden yolculardan biri metrobüsten indirildi.

Yaşanan kavga, metrobüsteki bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

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