Bahçelievler'de merdiven altı sahte maske imalathanesine baskın Bahçelievler'de ruhsatsız maske üretimi yapan bir imalathaneye polis ve zabıta ekipleri tarafından baskın düzenledi.

Bahçelievler'de ruhsatsız maske üretimi yapan bir imalathaneye polis ve zabıta ekipleri tarafından baskın düzenledi. Operasyonda 85 bin maske ele geçirilirken, iş yeri ise mühürlendi.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Bahçelievler Belediyesi Zabıta ekipleri izinsiz ve sağlıksız maske yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Fiziki ve teknik takibin ardından Bahçelievler'de 5 katlı binanın bodrum katında bulunan imalathaneye polis ekipleri tarafından basın düzenlendi. Yapılan baskında ruhsatsız şekilde üretim yapan iş yerinde paketlenmeye hazır halde bekleyen 50'li paketler halinde 85 bin maske ele geçirildi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, alınan numunelerin ardından maskelerin tıbbi standartlara uygun olup olmadığı tespit edildikten sonra maskeler hakkında karar verilecek. Yapılan baskında ele geçirilen 85 bin maske işyeri sahibine teslim edilirken ekipler ruhsatsız işyerini mühürledi. Olayla ilgili polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken işletme sahibi hakkında inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA