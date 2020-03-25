Bahçelievler'de merdiven altı sahte maske imalathanesine baskın
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Bahçelievler'de merdiven altı sahte maske imalathanesine baskın - Haber
Emniyet Müdürlüğü, Bahçelievler, Zabıta, Polis, 3. Sayfa

Bahçelievler'de merdiven altı sahte maske imalathanesine baskın

Bahçelievler'de ruhsatsız maske üretimi yapan bir imalathaneye polis ve zabıta ekipleri tarafından baskın düzenledi.

25.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:18
Bahçelievler'de merdiven altı sahte maske imalathanesine baskın

Bahçelievler'de ruhsatsız maske üretimi yapan bir imalathaneye polis ve zabıta ekipleri tarafından baskın düzenledi. Operasyonda 85 bin maske ele geçirilirken, iş yeri ise mühürlendi.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Bahçelievler Belediyesi Zabıta ekipleri izinsiz ve sağlıksız maske yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Fiziki ve teknik takibin ardından Bahçelievler'de 5 katlı binanın bodrum katında bulunan imalathaneye polis ekipleri tarafından basın düzenlendi. Yapılan baskında ruhsatsız şekilde üretim yapan iş yerinde paketlenmeye hazır halde bekleyen 50'li paketler halinde 85 bin maske ele geçirildi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, alınan numunelerin ardından maskelerin tıbbi standartlara uygun olup olmadığı tespit edildikten sonra maskeler hakkında karar verilecek. Yapılan baskında ele geçirilen 85 bin maske işyeri sahibine teslim edilirken ekipler ruhsatsız işyerini mühürledi. Olayla ilgili polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken işletme sahibi hakkında inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haber
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haber
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı Haber
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı
Türkiye'nin hamlesi, Azerbaycan'ı İtalya gibi olmaktan kurtardı Haber
Türkiye'nin hamlesi, Azerbaycan'ı İtalya gibi olmaktan kurtardı
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı Haber
Karantina yaramadı! İç çamaşırıyla dans edince hesabını 1 günde kapattı
Bakan Koca müjdeyi verdi! Taburcu olan 2, iyileşen 26 hasta var Haber
Bakan Koca müjdeyi verdi! Taburcu olan 2, iyileşen 26 hasta var
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
TikTok hesabı açan Aleyna Tilki, kalça dansı yaptığı anları paylaştı
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Volkswagen, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye dikkat çekmek için logosunu ayırdı
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu
Salgından korunmak isteyen apartman sakinleri son çareyi kapıya yazı asmakta buldu
Asteriks'in çizeri Albert Uderzo, 92 yaşında öldü
Asteriks'in çizeri Albert Uderzo, 92 yaşında öldü
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Yapılan otopsi korkunç gerçeği ortaya koydu: Hasta öldükten sonra virüs yok olmuyor
Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e videolu mesaj: Koy elini kalbine, evlatların seninle
Galatasaray taraftarından Fatih Terim'e videolu mesaj: Koy elini kalbine, evlatların seninle
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Koronavirüs nedeniyle patates fiyatları %100 arttı
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı
'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Karantina sürecine İstanbul'un hangi ilçesinde oturanlar daha çok uydu? Araştırma ortaya çıkardı
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren kuzugöbeği mantarının kilosu 150 liradan satılıyor
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Koronavirüs belirtileri gösteren şahıs, karantinadan kaçtı
Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız
Hastanede tedavi gören Fatih Terim'den ilk mesaj: Hep birlikte atlatacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Abdulhamit Gül Zekeriya Birkan Fahrettin Altun
Magazin Seda Akgül Serra Yılmaz Fahrettin Koca Olga Kurylenko
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Fernando Muslera Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Açıklama Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: Bahçelievler'de merdiven altı sahte maske imalathanesine baskın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 20:08:46. #1.14#
title