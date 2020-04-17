Bahçelievler'de maske ve eldivenler için "temassız tıbbi atik kutusu" dönemi
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Bahçelievler, Güncel

Bahçelievler'de maske ve eldivenler için "temassız tıbbi atik kutusu" dönemi

Bahçelievler Belediyesi, korona virüs salgınından korunmak için vatandaşların en sık kullandığı maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermemesi için ilçenin birçok noktasına "temassız tıbbi atık kutusu" yerleştirdi.

17.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:25
Bahçelievler'de maske ve eldivenler için

Bahçelievler Belediyesi, korona virüs salgınından korunmak için vatandaşların en sık kullandığı maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermemesi için ilçenin birçok noktasına "temassız tıbbi atık kutusu" yerleştirdi. Vatandaşlar kutulara temas etmeden kullandıkları maske ve eldivenleri çöp kutularına atabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 8 ve 10 Nisan tarihlerinde yayımladığı genelgeler ile maske ve eldivenlerin tıbbi atık olarak değerlendirilmesi kararının ardından harekete geçen Bahçelievler Belediyesi, "Temassız tıbbi atık kutusu" dönemine geçti. Halk sağlığının korunması ve salgının önlenmesi maksadıyla kullanılmış maske, eldiven ve izole kıyafetler çöp konteynerleri yerine ilçenin farklı noktalarına konumlandırılacak özel üretilen "temassız tıbbı atık kutuları"na atılacak. Kutular, ilçenin kalabalık olan noktalarına yerleştirildi. Atıklar özel bir ekip ve ayrı bir temizlik aracıyla toplanıp dönüşüm alanına gönderilecek. Öte yandan toplanan maske ve eldiven atıkları üzerinden 72 saat geçtikten sonra çöp toplama alanlarına iletilecek.

"BİR BAKTIK Kİ MASKELER HER YERE ATILIYOR VEYA ATIKLARA ATILIYOR"

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bu korona pandemisinden sonra, maske kullanımı önerildi; ki çok doğru bir karardır. Bazı yerlerde de eldiven kullanımı önerildi. Bunun devamında ise maske ve eldivenlerin atılması gerekiyor. Bir baktık ki maskeler her yere atılıyor veya atıklara atılıyor. Çevre Bakanlığı'mızın bir genelgesi yayınlandı. Maske ve eldivenlerin koruma kapsamına alınarak tıbbi atık olarak atılması. Biz de Bahçelievler Belediyesi olarak arkamızda gördüğünüz bu küçük konteynerleri imal ettik" açıklamasına yer verdi.

"MERKEZDE 72 SAAT BEKLETİYORUZ"

Özel olarak üretilen kutuların nerelere konulacağı hakkında da bilgi veren Başkan Bahadır, "Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda; metro durakları, pazar giriş çıkış alanlarına, minibüs ve otobüs duraklarına kutularımızı koyuyoruz. Vatandaşlarımız ellerini değdirmeden maske ve eldivenlerini atacaklar. Maskesini eldivenini temassız olarak atıyorlar. Bizim de sadece bu konuda çalışan arkadaşlarımız bunları alıyor. Kutuların içerisinde iki kat plastik torba var. Öyle olması gerekiyor. Onları alıyoruz. Yine maske ve eldiven toplama aracımız var. Arkada gördüğünüz aracımızla topluyoruz. Onları merkeze getiriyoruz. Merkezde 72 saat bekletiyoruz. 72 saat beklerse atıklar tıbbi atıktan evsel atığa dönüşmüş oluyor. Aynı zamanda benim vatandaşlarımdan da istirhamım; eve gittiklerinde eldivenlerini maskelerini çöpe atmasınlar. Normal çöp poşetine koysunlar. 72 saat beklettikten sonra ağzını kapatıp normal çöp kutularına atsınlar" ifadelerini kullandı.

(Tuncer Cengiz/İHA)

Kaynak: İHA

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